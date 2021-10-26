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Мировой футбол

Умер бывший тренер "Рейнджерс" и сборной Шотландии по футболу Уолтер Смит

Ему было 73 года

ТАСС, 26 октября. Уолтер Смит, возглавлявший шотландский "Рейнджерс" в финальном матче Кубка УЕФА в 2008 году против российского "Зенита" (0:2), умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации.

В марте 2021 года Смит перенес операцию.

"Мы глубоко опечалены, узнав о кончине бывшего главного тренера сборной Шотландии и одного из самых успешных тренеров в истории шотландского футбола Уолтера Смита", - говорится в сообщении.

Смит тренировал юниорскую, молодежную и национальную сборные Шотландии. Также он возглавлял "Рейнджерс" и английский "Эвертон". Смит шесть раз выигрывал Кубок Шотландской лиги и десять раз - чемпионат страны, в том числе семь подряд. В 2008 году впервые за 36 лет вывел "Рейнджерс" в финал еврокубка. Смит был членом Зала славы шотландского футбола.

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