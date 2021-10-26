Два домашних матча тульского "Арсенала" в чемпионате России пройдут без зрителей

ТАСС, 26 октября. Домашние матчи тульского футбольного клуба "Арсенал" в 13-м и 14-м турах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" и "Уфы" пройдут без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

Решение о недопуске болельщиков на стадион было принято на основании указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Матч с "Сочи" состоится 31 октября, с "Уфой" - 6 ноября. "Арсенал" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе тульского клуба 12 очков в 12 матчах.