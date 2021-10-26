Кафанов назначен главным тренером футбольного клуба "Ростов"

ТАСС, 26 октября. Виталий Кафанов назначен на должность главного тренера футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Заур Тедеев, работавший с 25 сентября в статусе исполняющего обязанности главного тренера, продолжит работу в клубе в качестве старшего тренера.

Ранее пост главного тренера "Ростова" занимал Юрий Семин. После поражения от "Чайки" из Ростовской области в матче группового этапа Кубка России специалист расторг контракт с клубом по обоюдному соглашению.

Кафанову 61 год, он является тренером вратарей сборной России. В качестве главного тренера он дебютировал в смоленском "Кристалле", позднее был тренером вратарей в казанском "Рубине" и "Ростове".