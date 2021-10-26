СМИ: ATP введет строгие ограничения для непривитых теннисистов в 2022 году

ТАСС, 26 октября. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) планирует ввести в 2022 году более строгие ограничения для не прошедших вакцинацию игроков. Об этом сообщает портал Tennis Majors.

В письме ATP, на которое ссылается источник, организация рекомендует теннисистам пройти полную вакцинацию. В письме подчеркивается, что вакцинация остается добровольным решением игроков, но в странах и штатах, где правительство обязует прививаться, ATP поддержит решение властей.

ATP утверждает, что в туре вакцинировано более 65% игроков.

Для непривитых игроков будет введен ряд ограничений: большее количество тестирований, самостоятельная оплата дополнительных тестирований, при положительном результате теста на коронавирус или при контакте с заразившимся отстранение от участия в мероприятиях без денежной компенсации, самостоятельная оплата прохождения изоляции. Возможны ограничения при пользовании транспортом.

В понедельник стало известно, что окончательное решение о допуске невакцинированных спортсменов к Открытому чемпионату Австралии 2022 года будет принято через несколько недель. Дополнительную информацию о первом турнире Большого шлема 2022 года ATP предоставит сразу, как только протоколы турнира будут утверждены. Открытый чемпионат Австралии должен пройти в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.