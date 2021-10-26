Московское "Динамо" разгромило "Оренбург" и вышло в 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 26 октября. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 3:0 победил "Оренбург" в матче третьего тура группового этапа Бетсити - Кубка России. Встреча проходила в Оренбурге на стадионе "Газовик".

Голами отметились Константин Тюкавин (8-я минута), Никола Моро (81) и Роман Евгеньев (87). 19-летний Тюкавин отличился в третьем матче подряд, 18-летний полузащитник бело-голубых Арсен Захарян сделал четвертую голевую передачу в двух последних играх.

Столичная команда вышла в 1/8 финала кубка страны. В первом матче подопечные Сандро Шварца обыграли ставропольское "Динамо" (6:0), выступающее в Олимп - Футбольной национальной лиге - 2 (ФНЛ-2). По итогам группового этапа московское "Динамо" набрало шесть очков, "Оренбург" - три, ставропольское "Динамо" - 0.

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проводят на выезде, клубы ФНЛ-1 - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала, матчи которой пройдут в начале марта. Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала.