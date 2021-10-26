"Авангард" вернет деньги болельщикам за билеты на матч КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

ТАСС, 26 октября. Хоккейный клуб "Авангард" вернет деньги болельщикам за билеты на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским "Салаватом Юлаевым", который пройдет при пустых трибунах из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Матч "Авангард" - "Салават Юлаев" состоится 29 октября. "Авангард" проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе из-за реконструкции арены в Омске.

Согласно распоряжению министра физической культуры и спорта Московской области, спортивные мероприятия в Подмосковье в период с 28 октября по 7 ноября пройдут без зрителей.

"Авангард" является действующим обладателем Кубка Гагарина. Омская команда занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 24 очка в 21 игре.