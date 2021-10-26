Россиянки победили сборную Боснии и Герцеговины в игре отбора к чемпионату мира по футболу

ТАСС, 26 октября. Женская сборная России по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2023 года со счетом 4:0. Встреча прошла в боснийской Зенице.

Голами отметились Нелли Коровкина (36-я минута), Анна Кожникова (45+2, 85) и Алсу Абдуллина (72).Также во вторник сборная Азербайджана дома сыграет с командой Мальты, сборная Дании на выезде встретится с командой Черногории. Россиянки вышли на первое место в группе E (12 очков, 4 матча), далее располагаются команды Дании (9, 3), Черногории (6, 3), Боснии и Герцеговина (1, 3), Мальты (1, 3), Азербайджана (0, 3).

По итогам европейского отбора в финальную часть напрямую попадут победители каждой из девяти групп. Девять сборных, ставших в своих группах вторыми, проведут еще один раунд квалификации, по итогам которого на чемпионат мира выйдут две команды, еще одна сборная получит право отобраться в межконтинентальном отборе.

Чемпионат мира пройдет с 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и Новой Зеландии с участием 32 команд. Мировое первенство проводится каждые четыре года. На турнир 2019 года сборная России не попала. Лучшим результатом россиянок на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 1999 и 2003 годах.