Футболист ПСЖ Верратти выбыл на четыре недели из-за травмы

ТАСС, 26 октября. Полузащитник французского клуба ПСЖ и сборной Италии Марко Верратти пропустит четыре недели из-за мышечной травмы бедра. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Также сообщается, что французский нападающий клуба Килиан Мбаппе страдает инфекцией ЛОР-органов. Он пройдет повторное обследование через 48 часов.

Защитник клуба испанец Серхио Рамос продолжает процесс восстановления, на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о его возвращении в общую группу.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков после 11 матчей, в следующем туре клуб сыграет с "Лиллем" дома 29 октября.