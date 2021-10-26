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Футбол во Франции

Футболист ПСЖ Верратти выбыл на четыре недели из-за травмы

Также сообщается о болезни нападающего команды Килиана Мбаппе
Марко Верратти EPA-EFE/Christophe Petit Tesson
Описание
Марко Верратти
© EPA-EFE/Christophe Petit Tesson

ТАСС, 26 октября. Полузащитник французского клуба ПСЖ и сборной Италии Марко Верратти пропустит четыре недели из-за мышечной травмы бедра. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Также сообщается, что французский нападающий клуба Килиан Мбаппе страдает инфекцией ЛОР-органов. Он пройдет повторное обследование через 48 часов.

Защитник клуба испанец Серхио Рамос продолжает процесс восстановления, на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о его возвращении в общую группу.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков после 11 матчей, в следующем туре клуб сыграет с "Лиллем" дома 29 октября.

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