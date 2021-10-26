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St. Petersburg Open

Испанский теннисист Андухар считает Россию мировым лидером в мужском теннисе

Трое россиян входят в число двадцати лучших теннисистов в мировом рейтинге
Пабло Андухар EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV
Описание
Пабло Андухар
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Россия на сегодняшний день является мировым лидером в мужском теннисе, а Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов - главные претенденты на победу в турнире в Санкт-Петербурге. Такое мнение журналистам высказал испанский теннисист Пабло Андухар.

Во вторник Андухар обыграл аргентинца Федерико Дельбониса в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:1) и вышел во второй круг проходящего в Санкт-Петербурге турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Следующий матч он проведет против представителя Канады Дениса Шаповалова, выступающего на турнире под вторым номером посева.

"Россия сейчас номер один в мужском теннисе в мире. Все лидеры вашей сборной находятся в топ-20 мирового рейтинга, - сказал Андухар. - Возможно, выступать так здорово им помогает российский менталитет, характер. Все они очень сильные игроки. Рублев, Карацев и Хачанов - главные фавориты на победу в турнире в Санкт-Петербурге".

Андухару 35 лет, он занимает 92-е место в мировом рейтинге ATP. На его счету четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертого круга.

В понедельник стали известны составы сборных по теннису на финальный турнир Кубка Дэвиса. В состав сборной России вошли Даниил Медведев, Рублев, Карацев, Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин. За сборную Испании выступят Пабло Корреньо-Буста, Роберто Баутиста-Агут, Карлос Алькарас, Фелисиано Лопес и Марсель Гранольерс.

Турнир пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде, Инсбруке и Турине. Россияне в группе А сыграют с испанцами и эквадорцами. Сборная России выигрывала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах. Действующим чемпионом является сборная Испании.

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