"Локомотив" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 9:4 обыграл испанский "Леванте" и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".

В составе победителей голы забили Федор Земсков (6, 16, 34-я минуты), Борис Никоноров (12, 31, 31, 34), Денис Пархоменко (14) и Хосе Оливейра (33). У "Леванте" отличились Сальваторе Санфилиппо (9), Пабло Гонсалес (19, 33) и Антонио Ригод (34). В полуфинальном матче "Локомотив" сыграет с бразильским клубом "Васко да Гама", который ранее во вторник обыграл парагвайский "Насьональ" (5:4).

Также во вторник московский "Спартак" встретится с минским "Динамо". В другом четвертьфинальном матче португальская "Брага" сыграет с японским "Токио Верди".

"Локомотив" является двукратным победителем клубного чемпионата мира, команда выигрывала турнир в 2012 и 2017 годах. Победителем двух предыдущих розыгрышей является "Брага". Полуфинальные игры и финал пройдут 27 октября.

Изначально чемпионат должен был пройти с 27 по 30 октября, турнир предполагал наличие группового этапа, однако из-за принятых в Москве ограничений, связанных с коронавирусом, формат был сокращен до плей-офф начиная с четвертьфиналов.

В конце августа этого года Москва принимала чемпионат мира по пляжному футболу среди сборных команд, который выиграла сборная России.