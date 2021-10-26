"Металлург" обыграл "Трактор" в матче лидеров Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 26 октября. Магнитогорский "Металлург" дома победил челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 1 327 зрителей и завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Брендан Лайпсик (12-я минута), Джош Карри (27) и Павел Акользин (57), у проигравших отличились Лукаш Седлак (19) и Владимир Ткачев (35). В составе магнитогорской команды место в воротах в матче занимал Василий Кошечкин, для которого победа стала 350-й в лиге.

"Металлург" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 22 матчах, "Трактор" идет на второй строчке, имея в активе 36 очков после 24 игр. В следующем матче команда из Магнитогорска 28 октября дома сыграет с казанским "Ак Барсом", "Трактор" 30 октября в Челябинске также сыграет с клубом из Казани.