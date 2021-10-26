Московский "Спартак" уступил в четвертьфинале клубного чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом проиграл минскому "Динамо" со счетом 4:5 в четвертьфинале клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".

В составе победителей голы забили Паулиньо (3-я и 10-я минуты), Евгений Новиков (4, 21), Егор Гордецкий (33). У "Спартака" отличились Андрей Котенев (1), Мохаммад Ахмадзаде (9), Владимир Раскин (17), Павел Баженов (24). В полуфинале "Динамо" встретится с победителем матча между португальской "Брагой" и японским "Токио Верди".

Ранее во вторник московский "Локомотив" вышел в полуфинал, обыграв испанский "Леванте" со счетом 9:4. За выход в финал железнодорожники сыграют с бразильским клубом "Васко да Гама", который ранее во вторник обыграл парагвайский "Насьональ" (5:4).

Чемпионат должен был пройти с 27 по 30 октября, регламент предполагал наличие группового этапа, однако из-за принятых в Москве ограничений, связанных с коронавирусом, формат был сокращен, турнир начался с четвертьфиналов.

В августе этого года Москва принимала чемпионат мира по пляжному футболу, который выиграла сборная России.