"Локомотив-Кубань" одержал вторую победу подряд в баскетбольном Еврокубке

ТАСС, 26 октября. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" победил на выезде со счетом 85:84 литовский "Литкабелис" в матче второго тура группового этапа Еврокубка. Встреча прошла на "Сидо-Арене" в Паневежисе в присутствии 1 107 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал защитник литовского клуба Панайотис Калаицакис, набравший 22 очка. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Эррик Макколлум (18).

"Локомотив-Кубань" выступает в группе А и является единственным представителем России в турнире. Всего в Еврокубке выступают 20 команд, разделенные на две группе. Ранее краснодарский клуб дома обыграл "Андорру" со счетом 93:82. В следующем туре "Локомотив-Кубань" сыграет дома с французским "Леваллуа" 3 ноября.

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги. "Локомотив-Кубань" становился победителем соревнования в сезоне-2012/13 и финалистом в сезоне-2017/18. В прошлом розыгрыше до финала дошел казанский УНИКС, где уступил "Монако".