"Спартак" одержал пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:3 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 1 368 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе красно-белых отметились Джейкоб Виртанен (3-я минута), Сергей Широков (45, 49, 60), Семен Ручкин (47). У нижегородцев отличились Дамир Жафяров (13), Зият Пайгин (30), Теодор Леннстрём (43).

Московский клуб одержал пятую победу подряд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, рекордная серия "Спартака" - шесть побед в сезоне-2017/18. Последний раз подопечные Бориса Миронова проигрывали 11 октября, тогда красно-белые уступили московскому ЦСКА (0:1). Клуб из Нижнего Новгорода проиграл вторую встречу за последние шесть матчей.

"Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 очками в активе, "Торпедо" занимает 9-е место, набрав 23 очка.

В следующем матче "Спартак" примет "Сочи" 28 октября, "Торпедо" в этот же день на выезде встретится с череповецкой "Северсталью".