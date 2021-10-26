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КХЛ

"Спартак" одержал пятую победу подряд в КХЛ

Красно-белые обыграли нижегородское "Торпедо" со счетом 5:3, хет-триком в составе победителей отличился Сергей Широков
Сергей Широков и Андрей Локтионов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Широков и Андрей Локтионов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:3 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 1 368 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе красно-белых отметились Джейкоб Виртанен (3-я минута), Сергей Широков (45, 49, 60), Семен Ручкин (47). У нижегородцев отличились Дамир Жафяров (13), Зият Пайгин (30), Теодор Леннстрём (43).

Московский клуб одержал пятую победу подряд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, рекордная серия "Спартака" - шесть побед в сезоне-2017/18. Последний раз подопечные Бориса Миронова проигрывали 11 октября, тогда красно-белые уступили московскому ЦСКА (0:1). Клуб из Нижнего Новгорода проиграл вторую встречу за последние шесть матчей.

"Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 очками в активе, "Торпедо" занимает 9-е место, набрав 23 очка.

В следующем матче "Спартак" примет "Сочи" 28 октября, "Торпедо" в этот же день на выезде встретится с череповецкой "Северсталью".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА22121221476-4533
2Йокерит2293212575-6431
3Динамо М22141000779-5630
4Динамо Мн22113002669-5830
5ЦСКА2394101851-4929
6Спартак2294000957-5226
7Северсталь2283111847-4926
8Локомотив22101021858-5225
9Торпедо2291021960-5923
10Динамо Р22710221044-6820
11Витязь22501241060-7118
12Сочи23321311350-7216

 

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