"Спартак" одержал пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:3 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 1 368 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе красно-белых отметились Джейкоб Виртанен (3-я минута), Сергей Широков (45, 49, 60), Семен Ручкин (47). У нижегородцев отличились Дамир Жафяров (13), Зият Пайгин (30), Теодор Леннстрём (43).
Московский клуб одержал пятую победу подряд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, рекордная серия "Спартака" - шесть побед в сезоне-2017/18. Последний раз подопечные Бориса Миронова проигрывали 11 октября, тогда красно-белые уступили московскому ЦСКА (0:1). Клуб из Нижнего Новгорода проиграл вторую встречу за последние шесть матчей.
"Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 очками в активе, "Торпедо" занимает 9-е место, набрав 23 очка.
В следующем матче "Спартак" примет "Сочи" 28 октября, "Торпедо" в этот же день на выезде встретится с череповецкой "Северсталью".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|22
|12
|1
|2
|2
|1
|4
|76-45
|33
|2
|Йокерит
|22
|9
|3
|2
|1
|2
|5
|75-64
|31
|3
|Динамо М
|22
|14
|1
|0
|0
|0
|7
|79-56
|30
|4
|Динамо Мн
|22
|11
|3
|0
|0
|2
|6
|69-58
|30
|5
|ЦСКА
|23
|9
|4
|1
|0
|1
|8
|51-49
|29
|6
|Спартак
|22
|9
|4
|0
|0
|0
|9
|57-52
|26
|7
|Северсталь
|22
|8
|3
|1
|1
|1
|8
|47-49
|26
|8
|Локомотив
|22
|10
|1
|0
|2
|1
|8
|58-52
|25
|9
|Торпедо
|22
|9
|1
|0
|2
|1
|9
|60-59
|23
|10
|Динамо Р
|22
|7
|1
|0
|2
|2
|10
|44-68
|20
|11
|Витязь
|22
|5
|0
|1
|2
|4
|10
|60-71
|18
|12
|Сочи
|23
|3
|2
|1
|3
|1
|13
|50-72
|16