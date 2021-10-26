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Летние олимпийские виды спорта

"Чеховские медведи" потерпели второе поражение подряд в гандбольной Лиге Европы

Российский клуб со счетом 35:38 проиграл португальской "Бенфике"

ТАСС, 26 октября. Гандболисты российского клуба "Чеховские медведи" на выезде со счетом 35:38 уступили португальской "Бенфике" в матче второго тура Лиги Европы. Встреча проходила в Лиссабоне.

"Чеховские Медведи" потерпели второе поражение в двух матчах группового этапа Лиги Европы. 19 октября российская команда уступила датскому клубу ГОГ со счетом 32:39.

В групповом этапе турнира принимают участие 24 команды, разбитые на четыре группы. Клубы, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф. "Чеховские медведи" и "Бенфика" выступают в группе B, где также играют ГОГ, германский "Лемго", французский "Нант" и финский "Риихимаен Кокс". Лидерами группы являются ГОГ и "Бенфика", набравшие по четыре очка, далее идут "Лемго" и "Нант" (оба - 2), замыкают таблицу "Чеховские медведи" и "Риихимаен Кокс" (оба - 0). В следующем туре подопечные Владимира Максимова дома встретятся с "Лемго" 16 ноября.

Лига Европы является вторым по значимости европейским гандбольным турниром после Лиги чемпионов. Соревнование проводится с 1981 года, действующим победителем является германский "Магдебург". Турнир носит такое название с сезона-2020/21, ранее он назывался Кубок Европейской гандбольной федерации (EHF). Самыми титулованными клубами являются "Магдебург", "Гёппинген" и "Киль" (по четыре трофея).

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