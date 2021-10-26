ТАСС, 26 октября. Игрок клуба североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) "Тампа-Бэй Бакканирс" Том Брэди выкупил у болельщика мяч, которым сделал 600-й в карьере пас на тачдаун. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Сообщается, что Брэди отдал болельщику один биткойн (около $62 тыс.), два подписанных шлема и три игровые формы, $1 тыс. на покупку в клубном магазине и два сезонных абонемента на сезоны 2021 и 2022 года.

Брэди 44 года, он семь раз выигрывал Супербоул - финальный матч за звание чемпиона NFL. Американец рекордные пять раз признавался самым ценным игроком Супербоула.