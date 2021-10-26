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Футбол в Италии

"Милан" обыграл "Торино" и одержал шестую победу подряд в чемпионате Италии

Встреча завершилась со счетом 1:0
Сандро Тонали ("Милан") и Кароль Линетты ("Торино") EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Сандро Тонали ("Милан") и Кароль Линетты ("Торино")
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 26 октября. Футбольный клуб "Милан" со счетом 1:0 обыграл "Торино" в матче десятого тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Голом отметился нападающий "Милана" Оливье Жиру (15-я минута).

Подопечные Стефано Пьоли одержали шестую победу подряд и продлили беспроигрышную серию в текущем чемпионате до 10 матчей, "Торино" потерпел третье поражение за последние шесть встреч.

После десяти матчей "Милан" лидирует в турнирной таблице с 28 очками в активе, "Торино" располагается на 13-м месте, набрав 11 очков.

В следующем туре "Милан" на выезде сыграет с "Ромой" 31 октября, "Торино" на день раньше примет "Сампдорию".

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