Чемпионат мира по художественной гимнастике стартует в японском Китакюсю

ТАСС, 27 октября. Чемпионат мира по художественной гимнастике начнется 27 октября в японском Китакюсю. В первый день соревнований будут разыграны медали в двух отдельных видах гимнастического многоборья - упражнениях с обручем и мячом.

Чемпионат мира по художественной гимнастике впервые с 1996 года пройдет в один год с Олимпийскими играми. Первоначально этот турнир должен был проходить в Копенгагене, однако власти Дании отказались от его проведения задолго до старта. Последний раз взрослое мировое первенство проходило в Японии в 2009 году, российские гимнастки завоевали тогда семь золотых медалей из девяти возможных. Главным героем того турнира стал официальный посол предстоящего чемпионата мира Евгения Канаева, вернувшаяся на родину с шестью золотыми наградами.

В Китакюсю будет разыграно девять комплектов медалей. В четверг станут известны чемпионки мира в упражнениях с булавами и лентой, на следующий день будут определены победительницы командного турнира и группового многоборья. В субботу будут вручены медали призерам в личном многоборье. В заключительный день разыграют награды в отдельных видах группового многоборья (с пятью мячами; с тремя обручами и двумя парами булав).

В состав команды России в групповых упражнениях на чемпионат мира входят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева, в индивидуальном первенстве - Арина и Дина Аверины. В соревнованиях не примут участие все обладательницы золотых наград Олимпийских игр в Токио, завершившихся 8 августа. Победительница в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам приняла решение не лететь в Японию вместе со всей командой еще за полтора месяца до чемпионата мира. Команда Болгарии в групповых упражнениях выбыла из борьбы накануне турнира из-за того, что одна из их спортсменок получила травму на тренировке, которая проходила в разминочном зале Китакюсю.

На чемпионате мира 2019 года в Баку сборная России завоевала восемь золотых наград из девяти возможных, уступив только в групповых упражнениях с пятью мячами. В личном многоборье победу тогда одержала Дина Аверина, второй стала Арина Аверина, третьей - Ашрам. На Олимпиаде в Токио Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина Аверина - четвертое.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт, отечественные атлеты на чемпионатах мира и Олимпийских играх до середины декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. На ЧМ по художественной гимнастике в японском Китакюсю россияне выступят под флагом Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР является официальным членом Международной федерации гимнастики), а в случае победы россиянок на турнире вместо гимна страны будет звучать фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.