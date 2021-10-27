Генменеджер клуба НХЛ "Чикаго" Боумэн покинул пост на фоне сексуального скандала

ТАСС, 27 октября. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Стэн Боумэн покинул свой пост после расследования по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает TSN.

В мае бывший игрок команды, имя которого не называется, подал в суд на "Чикаго", утверждая, что в 2010 году он подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего помощника главного тренера Брэда Элдрича. Элдрич, отвечавший за видеоразбор игр, якобы отправлял ему текстовые сообщения непристойного содержания, а также угрожал причинением физического и материального вреда. Ранее Элдрич уже был осужден за преступление сексуального характера в отношении студента из Мичигана.

"11 лет назад, когда я работал первый год на посту генерального менеджера, мне стало известно о возможном неподобающем поведении тренера. Я незамедлительно сообщил об этом президенту и генеральному директору, которые взяли на себя обязательство разобраться с этим вопросом. В этом году я узнал, что дело было связано с серьезным обвинением в сексуальном насилии. Я полагался на указание моего руководителя, думал, что он предпримет соответствующие действия", - приводит слова Боумэна TSN.

Во вторник НХЛ оштрафовала "Чикаго" на $2 млн. "Если Боумэн захочет вернуться в лигу в каком-либо качестве в будущем, я потребую встречи, чтобы лично удостовериться в возможности его работы на каком-либо посту", - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Боумэн работал в "Чикаго" с 2001 года, пост генменеджера занимал с июля 2009 года, при нем команда трижды выиграла Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015). Стэн Боумэн приходится сыном девятикратному обладателю Кубка Стэнли в качестве тренера Скотти Боумэну.