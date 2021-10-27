Боумэн покинул пост генерального менеджера сборной США по хоккею

ТАСС, 27 октября. Стэн Боумэн покинул пост генерального менеджера сборной США после ухода с аналогичной должности в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго". Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

Ранее во вторник Боумэн покинул пост в клубе НХЛ после расследования по делу о сексуальном насилии в команде. В мае бывший игрок команды, имя которого не называется, подал в суд на "Чикаго", утверждая, что в 2010 году он подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего помощника главного тренера Брэда Элдрича.

"В свете того, что произошло сегодня, я думаю, что в интересах американского хоккея мне следует уйти в отставку. Я благодарен за то, что меня выбрали на эту должность, желаю всего наилучшего команде США на Олимпиаде в Пекине", - сказал Боумэн.

Боумэн был назначен на пост генменджера национальной команды в конце марта для подготовки сборной к Олимпийскими играм 2022 года в Пекине. Боумэн работал в "Чикаго" с 2001 года, пост генменеджера занимал с июля 2009 года, при нем команда трижды выиграла Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015). Стэн Боумэн приходится сыном девятикратному обладателю Кубка Стэнли в качестве тренера Скотти Боумэну.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.