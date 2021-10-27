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НХЛ

Гол и передача Сергачева помогли "Тампе" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1
Михаил Сергачев AP Photo/Nick Wass
Описание
Михаил Сергачев
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 27 октября. "Тампа" в гостях со счетом 5:1 победила "Питтсбург" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" шайбы забросили Брэйден Пойнт (21-я минута), Ондржей Палат (32), Райан Макдона (32), Михаил Сергачев (57), Алекс Киллорн (59). У "Питтсбурга" отличился Джейсон Закер (58).

Сергачев также отметился одной голевой передачей, он набрал пять очков (два гола + три паса) в семи матчах текущего сезона. Его одноклубник Никита Кучеров, а также российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропускали встречу из-за травм. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков.

"Тампа" одержала третью победу в текущем сезоне и первую - в основное время. Команда занимает четвертую строчку в таблице Атлантического дивизиона, набрав семь очков в семи играх. "Питтсбург" впервые проиграл в основное время. Клуб идет пятым в таблице Столичного дивизиона, в его активе восемь очков за шесть игр.

Следующий матч "Тампа" проведет 29 октября дома против "Аризоны", "Питтсбург" в тот же день на своем льду сыграет с "Калгари".

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