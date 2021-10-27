"Вегас" обыграл "Колорадо". Мироманов набрал дебютное очко в НХЛ

ТАСС, 27 октября. "Вегас" на выезде обыграл "Колорадо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вегаса" отличились Чандлер Стивенсон (3-я минута), Рейли Смит (10), Киган Колесар (60). У "Колорадо" шайбу забросил Кейл Макар (40).

Российский защитник "Вегаса" Даниил Мироманов отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Стивенсона и набрал свое дебютное очко во втором матче в НХЛ. Россиянин дебютировал в лиге 25 октября в игре против "Нью-Йорк Айлендерс" (0:2), в прошлом сезоне он выступал в Континентальной хоккейной лиге за "Сочи". Одноклубник Мироманова Евгений Дадонов отметился голевой передачей в эпизоде с голом Колесара.

"Вегас" одержал две победы в шести матчах регулярного чемпионата и занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав четыре очка. "Колорадо" потерпел четвертое поражение за шесть игр и идет шестым в Центральном дивизионе (4 очка).

Следующий матч "Вегас" проведет 28 октября на выезде против "Далласа", "Колорадо" 29 октября сыграет в гостях с "Сент-Луисом".