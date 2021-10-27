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Футбол в Испании

Футболист "Барселоны" Фати пропустит матч с "Райо Вальекано" из-за травмы

Нападающий повредил колено в воскресной встрече против "Реала"

ТАСС, 27 октября. Нападающий "Барселоны" Ансу Фати пропустит гостевой матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу против мадридского "Райо Вальекано" из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

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Фати получил повреждение в воскресном матче чемпионата Испании против "Реала" из Мадрида (1:2) после столкновения с австрийским защитником "Реала" Давидом Алабой. В сентябре футболист впервые вышел на поле после травмы, полученной в ноябре 2020 года. Срок восстановления Фати не сообщается.

Матч между "Райо Вальекано" и "Барселоной" состоится 27 октября.

Фати 18 лет, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в сезоне-2019/20. В нынешнем сезоне нападающий провел шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. За сборную Испании он дебютировал в сентябре 2020 года в матче Лиги наций против сборной Германии (1:1) в возрасте 17 лет и 307 дней, став третьим в списке самых молодых игроков в истории национальной команды.

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