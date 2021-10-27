Чемпион Евролиги в составе баскетбольного ЦСКА Андерсен завершил карьеру

ТАСС, 27 октября. Австралиец Дэвид Андерсен, трижды становившийся чемпионом Евролиги по баскетболу, в том числе дважды - в составе московского ЦСКА, объявил о завершении карьеры. Комментарий спортсмена приводит портал Eurohoops.

Андерсен будет управлять специальными проектами в Национальной баскетбольной лиге Австралазии, в которой он завершил карьеру. Последним его клубом был "Мельбурн Юнайтед".

"Это был очень долгий путь, я наслаждался каждой минутой во время своей карьеры. Хотел бы поблагодарить свою семью и всех, кто поддерживал мена на протяжении многих лет", - сказал Андерсен.

Андерсену 41 год, играл в клубах Италии, России, Испании, Турции и Франции. Также с 2010 по 2011 год выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за "Нью-Орлеан". В составе ЦСКА выходил на площадку с 2004 по 2008 год, выиграв Евролигу в 2006 и 2008 годах, в 2001 году стал победителем турнира в составе итальянского "Виртуса".