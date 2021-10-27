Казахстанская федерация футбола дисквалифицировала Андрея Тихонова на два года

ТАСС, 27 октября. Казахстанская федерация футбола (КФФ) отстранила от соревнований под эгидой организации главного тренера "Астаны" россиянина Андрея Тихонова за неуважительное отношение к сопернику. Об этом сообщает пресс-служба КФФ.

Срок дисквалификации будет отсчитываться с 25 октября.

В гостевом матче 25-го тура Казахстанской премьер-лиги с "Кайратом", который прошел 24 октября, Тихонов в конце первого тайма при счете 0:1 увел футболистов "Астаны" с поля. Спустя несколько минут команда вернулась на поле, и игра продолжилась. Итоговый счет не изменился.

Тихонову 51 год, он возглавляет "Астану" с октября 2020 года. Под руководством специалиста команда стала чемпионом Казахстана. До этого он возглавлял красноярский "Енисей", с которым стал бронзовым призером Футбольной национальной лиги (ФНЛ), и самарские "Крылья Советов", которые привел ко второму месту в ФНЛ. Также Тихонов работал ассистентом в московском "Спартаке".