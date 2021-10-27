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Мировой футбол

Казахстанская федерация футбола дисквалифицировала Андрея Тихонова на два года

Ранее тренер "Астаны" увел футболистов своей команды с поля в матче Кахахстанской премьер-лиги с "Кайратом"

ТАСС, 27 октября. Казахстанская федерация футбола (КФФ) отстранила от соревнований под эгидой организации главного тренера "Астаны" россиянина Андрея Тихонова за неуважительное отношение к сопернику. Об этом сообщает пресс-служба КФФ.

Срок дисквалификации будет отсчитываться с 25 октября.

В гостевом матче 25-го тура Казахстанской премьер-лиги с "Кайратом", который прошел 24 октября, Тихонов в конце первого тайма при счете 0:1 увел футболистов "Астаны" с поля. Спустя несколько минут команда вернулась на поле, и игра продолжилась. Итоговый счет не изменился.

Тихонову 51 год, он возглавляет "Астану" с октября 2020 года. Под руководством специалиста команда стала чемпионом Казахстана. До этого он возглавлял красноярский "Енисей", с которым стал бронзовым призером Футбольной национальной лиги (ФНЛ), и самарские "Крылья Советов", которые привел ко второму месту в ФНЛ. Также Тихонов работал ассистентом в московском "Спартаке".

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Мировой футбол
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