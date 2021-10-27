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Футбол в России

Дюков считает, что судейский комитет РФС должен возглавить российский специалист

Пока руководит Ашот Хачатурянц, ранее ставший и. о. главы Российской премьер-лиги

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) должен возглавлять российский специалист. Такое мнение высказал журналистам президент РФС Александр Дюков.

Ранее должность главы Российской премьер-лиги покинул Сергей Прядкин. Исполняющим обязанности стал руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"Я считаю, что позицию должен возглавить отечественный специалист. Данный вопрос еще не обсуждался. К этому вопросу мы вернемся ближе к выборам в Российской премьер-лиге. Когда станет понятно, что Ашот Рафаилович действительно избран президентом, мы рассмотрим всех кандидатов и этот вопрос на исполкоме", - сказал Дюков.

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