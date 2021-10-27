"Локомотив" сыграет с "Брагой" в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Португальская "Брага" обыграла минское "Динамо" со счетом 6:2 в полуфинале клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".

В составе победителей отличились Би Мартинс (4-я, 28-я минуты), Лукао (10), Рубен Брильянте (10), Фелипе да Сильва (33) и Лео Мартинс (36). У "Динамо" отметились Анатолий Рябко (24) и Егор Гордецкий (26).

В финале, который пройдет позднее в среду (начало - 20:30 мск), "Брага" сыграет с московским "Локомотивом". До этого "Динамо" встретится с бразильским "Васко да Гама" в матче за третье место (19:00).

"Локомотив" является двукратным победителем клубного чемпионата мира, команда выигрывала турнир в 2012 и 2017 годах. Победителем двух предыдущих розыгрышей является "Брага".

Изначально чемпионат должен был пройти с 27 по 30 октября, но позднее сроки были изменены на 26-27 октября. Турнир предполагал наличие группового этапа, однако из-за принятых в Москве ограничений, связанных с коронавирусом, формат был сокращен до плей-офф начиная с четвертьфиналов.