Дюков заявил о росте прибыли РФС в 2020 году

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в 2020 году увеличил прибыль по сравнению с предыдущим периодом. Об этом журналистам сообщил президент РФС Александр Дюков.

"Информация о том, что сумма в 3 млрд рублей пойдет на штат РФС, не соответствует действительности, - сказал Дюков. - Сегодня мы рассмотрели отчет и исполнение бюджета, смету на 2020 год. Этот год, вы знаете, был непростым, это ковидный год. Безусловно, это сказалось на доходах РФС. Сократив несколько доходы, нам удалось секвестировать расходы".

"2020 год РФС закончил с прибылью. Несмотря на то, что 2020 год был неплохим, нам удалось достичь роста показателей по выручке и доходам. Соответствующая динамика сохранилась в 2021 году, уверен, что это продолжится и в 2022 году", - добавил Дюков.