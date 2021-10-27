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КХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Волков подписал четырехлетний контракт со СКА

Хоккеист выступал в системе петербургского клуба с 2013 по 2017 год
Александр Волков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Александр Волков
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 27 октября. Российский нападающий Александр Волков стал игроком клуба Континентальной хоккейной лиги СКА. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

Ранее главный тренер СКА Валерий Брагин сообщил о договоренности с 24-летним хоккеистом. Контракт рассчитан на четыре года, Волков будет выступать под 92-м номером.

Волков с 2013 по 2017 год выступал в системе СКА в Молодежной и Высшей хоккейных лигах. В 2017 году он переехал в Северную Америку, где спустя два года в составе "Тампы" дебютировал в НХЛ и впоследствии стал обладателем Кубка Стэнли. В конце марта 2021 года он был обменян в "Анахайм". Всего в НХЛ Волков провел 46 игр, в которых забросил семь шайб и отдал семь результативных передач.

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