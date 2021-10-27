Forbes: три российских игрока вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

ТАСС, 27 октября. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, форвард "Тампы" Никита Кучеров и вратарь "Флориды" Сергей Бобровский вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2021/22 по версии журнала "Форбс" (Forbes). Список опубликован на сайте издания.

Лидером в списке стал канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. По информации издания, в нынешнем сезоне он заработает $16,4 млн, в данную сумму входит зарплата игрока в клубе с включенными в нее бонусами ($12,4 млн) и рекламные контракты ($4 млн). Второе место в рейтинге занял американский форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, общий заработок в клубе которого составляет - $12,2 млн ($8,7 млн - зарплата, $3,5 млн - рекламные контракты).

Далее в рейтинге расположились шведский защитник "Сан-Хосе" Эрик Карлссон ($12,1 млн; $12 млн + $100 тыс.), канадский голкипер "Монреаля" Кэри Прайс ($11,8 млн; $10,8 млн + $1 млн), канадский форвард "Торонто" Митч Марнер ($11,6 млн; $8,6 млн + $3 млн), Панарин ($11,2 млн; $10,8 млн + $400 тыс.), канадский форвард "Далласа" Тайлер Сегин ($11 млн; $10,8 млн + $200 тыс.), канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби ($10,5 млн; $7,5 млн + $3 млн), Кучеров ($10,3 млн; $9,9 млн + $400 тыс.) и Бобровский ($10,1 млн; $9,9 млн + $200 тыс.).

Макдэвиду 24 года, на драфте НХЛ в 2015 году он был выбран "Эдмонтоном" под общим первым номером. В общей сложности он провел в лиге 433 матча, в которых набрал 609 (212 голов + 397 передач) очков. Канадец трижды становился обладателем приза "Арт Росс Трофи", который вручается игроку, набравшему большее количество очков в регулярном чемпионате, и "Тед Линдсей Эворд", вручаемого самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования профсоюза хоккеистов НХЛ, также он дважды завоевывал "Харт Трофи" (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ). В составе сборной Канады Макдэвид стал чемпионом мира 2016 года.