Фигурист Самсонов пропустит Гран-при Японии по решению врачей и тренеров

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российский фигурист Даниил Самсонов не выступит на этапе серии Гран-при в Японии из-за травмы ноги. Об этом ТАСС сообщила мать спортсмена.

Ранее Самсонов снялся с Гран-при США из-за проблем со здоровьем.

"Сейчас мы не обсуждаем план предстоящих соревнований, так как хочется, чтобы сын начал тренироваться в полную силу, а остальное будет зависеть от процесса восстановления. Тренеры совместно с врачами приняли решение не форсировать выход на старты, сейчас они за ограничение прыжковой нагрузки, - сказала Екатерина. - Он до последнего терпел болевые ощущения, после чего случилась травма ноги. Пока он будет тренироваться, но в ограниченном режиме".

Самсонову 16 лет, на его счету бронзовая награда юношеской Олимпиады 2020 года, также он становился бронзовым призером финала юниорской серии Гран-при в сезоне-2019/20.

Гран-при Японии пройдет 28-31 октября.