"Норникель" подписал спонсорское соглашение по развитию шахмат с гроссмейстером Непомнящим

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Спонсорское соглашение подписали в среду претендент на звание чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий и старший вице-президент "Норникеля" Лариса Зелькова. Церемония состоялась в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника, передает корреспондент ТАСС.

"Мы хотим объявить о начале партнерства, которое начинается практически уже с сегодняшнего дня. Компания "Норникель" становится генеральным партнером и спонсором Яна Непомнящего. Это долгосрочный контракт, связанный не только с ближайшим матчем за первенство мира, но и с последующими турнирными выступлениями нашего шахматиста", - сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

По словам Зельковой, вовлечение молодежи в шахматный спорт является перспективным способом развития интеллектуальной элиты России. "Для "Норникеля" поддержка молодых, амбициозных, талантливых - важная корпоративная стратегия. Это касается не только мира шахмат. Мы убеждены в том, что только хорошо образованные и профессиональные молодые люди способны дать нашей стране то будущее, которое мы все заслуживаем", - сказала она.

Зелькова также сообщила, что в рамках соглашения будут проведены совместные с Непомнящим мероприятия, направленные на популяризацию шахматного спорта в России. "В первую очередь это финансовая поддержка. Мы надеемся, что совместно с Яном сможем провести еще несколько мероприятий", - сказала собеседница ТАСС.

По мнению Непомнящего, спонсорская помощь "Норникеля" позволит ему повысить уровень мастерства и успешнее выступать на соревнованиях. "Когда есть такая поддержка, нужно сосредоточиться на шахматах и не думать о каких-то более бытовых вопросах", - сказал гроссмейстер.

Непомнящему 31 год. Он занимает четвертое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Российский гроссмейстер и чемпион мира норвежец Магнус Карлсен встретятся в матче за мировую шахматную корону, который пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".