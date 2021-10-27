Стартовало онлайн-голосование Национальной спортивной премии

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Народное онлайн-голосование Национальной спортивной премии пройдет с 27 октября по 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Голосование проходит на официальном сайте премии, итоги будут объявлены 3 ноября. Церемония награждения пройдет 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, лауреаты получат 1 млн рублей.

Всего представлены 11 номинаций: "Гордость России" (категории "Спортсмен года", "Спортсменка года", "Тренер года"), "Надежда России" ("Лучшая спортивная школа", "Лучшая организация адаптивного спорта"), "Спортивная солидарность", "Регион России", "Эпоха в спорте", премия "Преодоление" за вклад в развитие адаптивного спорта ("Лучший спортсмен", "Лучшая спортсменка", "Лучший тренер"), "Спортивный парнас" ("Лучший журналист", "Лучшая спортивная печатная и медиапродукция года"), "Спортивный объект России: лучший объект спорта", "Спорт для всех" ("Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности", "Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы"), "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".

В список номинантов в различных категориях вошли чемпионы Олимпийских игр в Токио Светлана Ромашина (синхронное плавание), София Позднякова (фехтование), Евгений Рылов (плавание), Альберт Батыргазиев (бокс), Максим Храмцов (тхэквондо), паралимпийские чемпионы Роман Жданов, Андрей Калина, Валерия Шабалина (все - плавание), Александр Кузюков (фехтование), Михаил Асташов (велоспорт), гроссмейстеры Александра Костенюк, Ян Непомнящий, заслуженные тренеры России Ирина Винер-Усманова (художественная гимнастика), Нина Мозер (фигурное катание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика), Дмитрий Глотов (фехтование), а также глава Федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе, глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников и генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин.