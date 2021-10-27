Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов победил француза Адриана Маннарино в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Санкт-Петербурге. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина, посеянного на турнире под шестым номером. Во втором круге он сыграет с хорватом Марином Чиличем (35-е место рейтинга АТР).

Хачанову 25 лет, он располагается на 30-й строчке рейтинга ATP и является обладателем четырех титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил далее четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде.

Маннарино 33 года, он занимает 50-ю строчку рейтинга АТР, на его счету одна победа на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема не проходил далее четвертого круга.

Турнир в Санкт-Петербурге относится к категории ATP 250. Соревнования с призовым фондом $932,4 тыс. завершатся 31 октября. Действующим победителем является Андрей Рублев.