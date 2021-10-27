"Алания" обыграла "Уфу" и вышла в 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 27 октября. Владикавказская "Алания" обыграла со счетом 2:0 "Уфу" в домашнем матче группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу и вышла в 1/8 финала турнира. Встреча прошла в Грозном.

В составе победителей голы забили Давид Кобесов (56-я минута, с пенальти) и Батраз Хадарцев (68). На 76-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Уфы" Боян Йокич.

В первом туре команда из Владикавказа обыграла на выезде махачкалинский "Легион-Динамо" (3:2). По итогам группового этапа "Алания" набрала 6 очков, второе место в группе 6 заняла "Уфа" (2 очка), третье - "Легион-Динамо" (1).

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проводят на выезде, клубы второго по силе дивизиона чемпионата России - Футбольной национальной лиги - 1 (ФНЛ-1) - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 (третий по силе дивизион) - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала, матчи которой пройдут в начале марта. Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала. Победителем предыдущего розыгрыша Кубка России стал московский "Локомотив", который является самым титулованным клубом в истории турнира (девять побед), финал нынешнего розыгрыша кубка страны состоится 29 мая 2022 года.