"Ротор" победил "Ахмат" и стал участником 1/8 финала Кубка России по футболу

ВОЛГОГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Волгоградский "Ротор" в серии пенальти обыграл на своем поле грозненский "Ахмат" в матче группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу и вышел в 1/8 финала турнира. Основное время встречи на "Волгоград-Арене" завершилось со счетом 1:1.

У хозяев гол забил Федор Первушин (37-я минута), у гостей отличился Даниил Уткин (80).

В первом туре "Ротор" победил московский "Кайрат" (3:0), представляющий Олимп - Футбольную национальную лигу - 2. По итогам группового этапа волгоградский клуб набрал 6 очков, вторым стал "Ахмат" (3 очка), третьим - "Кайрат" (0).

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проводят на выезде, клубы второго по силе дивизиона чемпионата России - Футбольной национальной лиги - 1 (ФНЛ-1) - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 (третий по силе дивизион) - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала, матчи этой стадии пройдут в начале марта. Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала. Победителем предыдущего розыгрыша Кубка России стал московский "Локомотив", который является самым титулованным клубом в истории турнира (девять побед), финал нынешнего розыгрыша кубка страны состоится 29 мая 2022 года.