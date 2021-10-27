"Нижний Новгород" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 27 октября. "Нижний Новгород" обыграл со счетом 1:0 воронежский "Факел" в гостевом матче группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу и стал участником 1/8 финала турнира. Встреча прошла в Воронеже.

Победный гол забил Илья Берковский (40-я минута).

В первом туре "Нижний Новгород" победил в гостях барнаульское "Динамо", представляющее Олимп - Футбольную национальную лигу - 2 (ФНЛ-2, третий по силе дивизион чемпионата России). По итогам группового этапа команда Александра Кержакова набрала 6 очков, вторым стал "Факел" (3 очка), третьим - "Динамо" (0).

В матче другой группы "Камаз" из Набережных Челнов обыграл дома екатеринбургский "Урал" (1:0) и также с шестью очками вышел в плей-офф.

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проводят на выезде, клубы второго по силе дивизиона чемпионата России - ФНЛ-1 - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала, матчи которой пройдут в начале марта. Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала. Победителем предыдущего розыгрыша Кубка России стал московский "Локомотив", который является самым титулованным клубом в истории турнира (девять побед), финал нынешнего розыгрыша кубка страны состоится 29 мая 2022 года.