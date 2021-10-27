Тульский "Арсенал" обыграл "Велес" и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" в серии пенальти победил в гостях московский "Велес" в матче группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу. Основное время завершилось со счетом 1:1.

В составе туляков отличился Эванс Кангва (33-я минута). У столичного клуба забитым мячом отметился Артур Галоян (75). На 92-й минуте вторую желтую карточку получил защитник "Велеса" Николай Тарасов и покинул поле. В серии послематчевых пенальти со счетом 5:4 победил "Арсенал".

"Арсенал", ранее обыгравший в гостях брянское "Динамо" (6:1) из Олимп - Футбольной национальной лиги - 2, набрал 6 очков и вышел в плей-офф. На втором месте в таблице группы расположился "Велес" (3 очка), на третьем - "Динамо" (0). Жеребьевка 1/8 финала пройдет позднее.

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проводят на выезде, клубы второго по силе дивизиона чемпионата России - ФНЛ-1 - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала, матчи которой пройдут в начале марта. Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала. Победителем предыдущего розыгрыша Кубка России стал московский "Локомотив", который является самым титулованным клубом в истории турнира (девять побед), финал нынешнего розыгрыша кубка страны состоится 29 мая 2022 года.