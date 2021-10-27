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Баскетбольные еврокубки

УНИКС одержал вторую победу в баскетбольной Евролиге

Команда из Казани на своей площадке переиграла испанскую "Басконию" со счетом 83:69
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 27 октября. Казанский УНИКС со счетом 83:69 обыграл испанскую "Басконию" в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Басконии" Уэйд Болдуин, набравший 23 очка, у УНИКСа больше всех очков набрали форвард Андрей Воронцевич и защитник Джон Браун (по 14 очков).

Казанский клуб одержал вторую победу при четырех поражениях в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата и занимает 15-е место в турнирной таблице, "Баскония" потерпела третье поражение при трех победах и располагается на 10-й строчке.

В следующем матче УНИКС примет испанский "Реал" 29 октября, "Баскония" в этот же день на выезде сыграет с петербургским "Зенитом".

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