"Ювентус" в добавленное время проиграл "Сассуоло" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 27 октября. "Ювентус" дома проиграл "Сассуоло" со счетом 1:2 в матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей голы забили Давиде Фраттези (44-я минута) и Максим Лопес (90+4). В составе туринцев отличился Уэстон Маккенни (76).

Этот матч стал 400-м для защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи в чемпионате Италии, а для главного тренера команды Массимилиано Аллегри - 200-м в чемпионате в качестве наставника "Ювентуса".

Туринцы с 15 очками в 10 матчах занимают седьмое место в таблице чемпионата Италии, "Сассуоло" с 14 очками идет девятым.

В следующем туре "Ювентус" 30 октября сыграет в гостях с "Вероной", "Сассуоло" на следующий день примет "Эмполи".