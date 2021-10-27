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Футбол в Италии

Миранчук сделал голевой пас в матче за "Аталанту" в чемпионате Италии

Его команда победила "Сампдорию" со счетом 3:1
Алексей Миранчук EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Алексей Миранчук
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 27 октября. "Аталанта" на выезде со счетом 3:1 обыграла "Сампдорию" в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей мячи забили Дуван Сапата (21-я минута) и Йосип Иличич (90+5), на 17-й минуте игрок "Сампдории " Кристоффер Аскильдсен отправил мяч в свои ворота. В составе хозяев голом отметился Франческо Капуто (10).

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 78-й минуте и отдал результативную передачу в эпизоде с последним голом команды. Россиянин провел шестой матч в сезоне и впервые отметился результативным действием.

"Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. "Сампдория" с 9 очками в активе располагается на 15-й строчке. В следующем туре "Аталанта" 30 октября примет "Лацио", "Сампдория" в этот же день на выезде сыграет с "Торино".

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