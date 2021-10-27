"Зенит" проиграл "Реалу" и потерпел второе поражение подряд в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 27 октября. Петербургский "Зенит" со счетом 68:75 проиграл испанскому "Реалу" в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Реала" Тома Эртель, набравший 15 очков, у "Зенита" больше всех очков набрал защитник Билли Бэрон - 14.

Для "Зенита" это поражение стало вторым подряд и третьим в текущем розыгрыше Евролиги, команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице, "Реал" одержал пятую победу при одном поражении и занимает вторую строчку в таблице.

В следующем туре "Зенит" примет испанскую "Басконию" 29 октября, "Реал" в этот же день на выезде встретится с казанским УНИКСом.