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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" проиграл "Реалу" и потерпел второе поражение подряд в баскетбольной Евролиге

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 68:75
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

ТАСС, 27 октября. Петербургский "Зенит" со счетом 68:75 проиграл испанскому "Реалу" в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Реала" Тома Эртель, набравший 15 очков, у "Зенита" больше всех очков набрал защитник Билли Бэрон - 14.

Для "Зенита" это поражение стало вторым подряд и третьим в текущем розыгрыше Евролиги, команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице, "Реал" одержал пятую победу при одном поражении и занимает вторую строчку в таблице.

В следующем туре "Зенит" примет испанскую "Басконию" 29 октября, "Реал" в этот же день на выезде встретится с казанским УНИКСом.

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