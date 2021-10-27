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Баскетбольные еврокубки

ЦСКА потерпел второе поражение в баскетбольной Евролиге

Московский клуб проиграл французскому АСВЕЛу со счетом 68:70
Дэниэл Хэккетт EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Дэниэл Хэккетт
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 27 октября. Московский ЦСКА проиграл французскому АСВЕЛу со счетом 68:70 в матче шестого тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Лионе.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист армейцев Дэниэл Хэккетт, набравший 16 очков. У французского клуба больше всех очков набрал Эли Окобо (14), Юссуфа Фалль сделал дабл-дабл (12 очков + 10 подборов).

Подопечные Димитриса Итудиса прервали свою победную серию из четырех матчей, потерпев второе поражение в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, и расположились на шестом месте в турнирной таблице. АСВЕЛ одержал четвертую победу в Евролиге при двух проигрышах и занимает пятую строчку в таблице.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с "Монако" 29 октября, АСВЕЛ в этот же день в гостях встретится с греческим "Панатинаикосом".

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