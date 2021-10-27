"Боруссия" из Мёнхенгладбаха разгромила "Баварию" со счетом 5:0 в матче Кубка Германии

ТАСС, 27 октября. "Боруссия" из Мёнхенгладбаха победила мюнхенскую "Баварию" со счетом 5:0 в матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу. Встреча проходила на стадионе "Боруссия-Парк" в Мёнхенгладбахе.

Забитыми мячами отметились Куадио Коне (2-я минута), Рами Бенсебаини (15; 21, с пенальти), Брель Эмболо (51, 58). Клуб из Мёнхенгладбаха впервые забил "Баварии" пять мячей, до этого самая крупная победа над мюнхенской командой была одержана 6 октября 2018 года в матче седьмого тура чемпионата Германии (3:0). Самое крупное поражение "Баварии" произошло в рамках внутреннего первенства в сезоне-1976/77 в домашнем матче с "Шальке" (0:7).

"Бавария" второй сезон подряд не может выйти в 1/8 финала кубка страны, в прошлом розыгрыше трофея она в серии пенальти уступили "Хольштайн Килю" в 1/16 финала. Соперник "Боруссии" по 1/8 финала определится позднее в результате жеребьевки. Матчи этой стадии будут сыграны с 18 по 19 января 2022 года.

Кубок Германии по футболу разыгрывается с 1935 года. Действующим обладателем трофея является дортмундская "Боруссия". "Бавария" - рекордсмен по победам в турнире (20 раз). Финал текущего розыгрыша трофея состоится 21 мая 2022 года на Олимпийском стадионе в Берлине.