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Футбол в Англии

Действующий обладатель Кубка лиги "Манчестер Сити" проиграл в 1/8 финала турнира

Команда в серии пенальти проиграла "Вест Хэму"
Бен Джонсон ("Вест Хэм") и Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga
Описание
Бен Джонсон ("Вест Хэм") и Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
© EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga

ТАСС, 28 октября. "Манчестер Сити" проиграл "Вест Хэму" в гостевом матче 1/8 финала Кубка английской лиги по футболу.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда из Лондона - 5:3.

В 1/16 финала "Вест Хэм" выбил из сетки турнира "Манчестер Юнайтед" (1:0). Соперник лондонцев по четвертьфиналу определится позднее по итогам жеребьевки.

"Манчестер Сити" является действующим обладателем трофея. Розыгрыш Кубка английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие 92 клуба из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель получит право участия в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменами по победам являются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" (по 8 раз).

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