Женская сборная России по футболу узнает своих соперниц по группе чемпионата Европы

ТАСС, 28 октября. Футболистки сборной России 28 октября узнают своих соперниц по групповому этапу чемпионата Европы, который пройдет в 2022 году в Англии. Жеребьевка состоится в Манчестере и начнется в 20:00 мск.

В финальную стадию турнира пробилось 16 сборных. Хозяйки чемпионата Европы англичанки сразу получили место в группе А. Остальные команды распределены по четырем корзинам согласно рейтингу сборных Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который складывается из результатов в квалификации и на финальной стадии чемпионата Европы 2017 года, чемпионате мира 2019 года и в квалификации нынешнего европейского первенства.

В первой корзине находится действующий чемпион Европы сборная Нидерландов, а также команды Германии и Франции. Во второй корзине - команды Швеции, Испании, Норвегии и Италии, в третьей - представительницы Дании, Бельгии, Швейцарии и Австрии. Сборная России находится в последней, четвертой корзине с командами Исландии, Финляндии и Северной Ирландии, с которыми она не сыграет на групповой стадии. На предыдущем чемпионате Европы россиянки впервые в истории одержали победу на групповом этапе, обыграв итальянок, но не сумели выйти из группы.

Сборная России в рейтинге национальных женских команд УЕФА занимает 15-е место. В отборочном турнире подопечные Юрия Красножана не сумели опередить в своей группе команду Нидерландов, но пробились в стыковые матчи, став вторыми. В апреле этого года россиянки обыграли в двухматчевом противостоянии команду Португалии (1:0, 0:0), пробившись в финальную стадию.

"Особых предпочтений нет. Понятно, что простой группы не будет. Мы участвуем в жеребьевке в четвертой корзине, поэтому все соперники будут достойными", - сказал ТАСС Красножан.

Чемпионат Европы пройдет с 6 по 31 июля в городах Брайтон энд Хоув, Лондон, Манчестер, Милтон Кейнс, Ротэрхэм, Шеффилд, Саутгемптон, Стретфорд и Уиган. Стартовый матч пройдет на стадионе "Олд Траффорд", который является домашней ареной "Манчестер Юнайтед". Финал турнира состоится на "Уэмбли".