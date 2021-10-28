"Ницца" и "Марсель" сыграли вничью в перенесенном из-за беспорядков матче

ТАСС, 28 октября. "Ницца" сыграла вничью с "Марселем" со счетом 1:1 в домашнем матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. Матч прошел на нейтральном поле.

В составе "Ниццы" отличился Амин Гуири (6-я минута), у "Марселя" гол забил Димитри Пайет (42).

Первоначально встреча должна была пройти 22 августа, но была прервана во втором тайме после того, как фанаты выбежали на поле и напали на футболистов. Спустя час руководством французской лиги и местными властями было принято решение доиграть матч, однако футболисты "Марселя" не вышли на поле. В итоге сразу после возобновления игры арбитр дал финальный свисток.

С "Ниццы" снимут два очка, одно из которых - условно. Защитник "Марселя" Альваро Гонсалес был дисквалифицирован на две игры, Пайет - на одну встречу условно. Физиотерапевта "Марселя" Пабло Фернандеса отстранили от футбольной деятельности на девять месяцев. Пайет стал одним из инициаторов беспорядков: во время подачи углового футболиста кто-то из зрителей бросил бутылку, которую он кинул обратно в толпу болельщиков.

По итогам 11 туров "Ницца" идет третьей в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 20 очков. "Марсель" идет следом с 19 очками в активе. В 12-м туре "Ницца" сыграет 31 октября в гостях с "Анже", "Марсель" в тот же день на выезде встретится с "Клермоном".