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Футбол в Испании

"Реал" сыграл вничью с "Осасуной" и сохранил лидерство в чемпионате Испании

Встреча завершилась со счетом 0:0
Начо Видаль ("Осасуна") и Винисиус ("Реал") EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Начо Видаль ("Осасуна") и Винисиус ("Реал")
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 28 октября. "Реал" со счетом 0:0 сыграл вничью с "Осасуной" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

"Реал" не проигрывает "Осасуне" с 30 января 2011 года. Тогда "Осасуна" в матче первенства страны одержала победу со счетом 1:0. С тех пор "Реал" одержал девять побед, еще три раза команды сыграли вничью.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" занимает первое место, набрав 21 очко, столько же набрали "Севилья", "Бетис" и "Реал Сосьедад". "Осасуна" с 19 очками идет шестой.

В следующем туре "Реал" на выезде сыграет с "Эльче" 30 октября, "Осасуна" в этот же день в гостях встретится с "Севильей".

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