Шайбы Овечкина и Кузнецова не помогли "Вашингтону" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Александр Овечкин (20-я минута), Евгений Кузнецов (25). У "Детройта" отличились Адам Эрн (30), Робби Фаббри (43), Дилан Ларкин (62).

ТАСС, 28 октября. "Вашингтон" на своем льду со счетом 2:3 в овертайме проиграл "Детройту" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин забросил 738-ю шайбу в НХЛ, он занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги, его опережают только Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Капитан "Вашингтона" отличился во всех семи играх текущего сезона, всего в активе россиянина 13 очков (восемь голов + пять передач).

Кузнецов забросил пятую шайбу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, форвард набрал 10 очков (5+5), его одноклубник Дмитрий Орлов не сумел отличиться. Нападающий "Детройта" Владислав Наместников отметился голевой передачей, в его активе пять очков (3+2) за семь встреч.

"Вашингтон" лидирует в таблице Столичного дивизиона, набрав 11 очков за семь матчей. В активе "Детройта" девять очков после семи игр, клуб идет третьим в Атлантическом дивизионе.

Следующий матч "Вашингтон" проведет дома против "Аризоны", "Детройт" на своем льду сыграет с "Флоридой". Обе встречи состоятся 30 октября.