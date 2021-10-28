"Лейкерс" уступили "Оклахоме" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Уэстбрука

ТАСС, 28 октября. "Оклахома" на своей площадке обыграла "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 123:115 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис, набравший 30 очков. Его одноклубник Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (20 очков + 14 подборов + 13 передач). У "Оклахомы" 27 очков набрал атакующий защитник Шэй Гилджес-Александер, дабл-дабл на счету его одноклубника Джоша Гидди (18 очков + 10 передач).

"Лейкерс" проиграли три игры из пяти на старте сезона, команда из Лос-Анджелеса занимает седьмое место в таблице Западной конференции. "Оклахома" одержала первую победу в сезоне, клуб находится на последней, 15-й позиции.

Следующий матч "Оклахома" проведет 31 октября в гостях против "Голден Стэйт", "Лейкерс" 30 октября сыграют дома с "Кливлендом".